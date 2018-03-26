Сценарий для небольшой игры, интерактивной анимации

СценарииЗакрыт12 заявок311 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим сценарий для интерактивного мультфильма. Отличие интерактивного мультфильма от обычного в том, что зритель должен выбирать действия и от его выбора зависит дальнейший сюжет. Может иметь несколько концовок. То есть нечто вроде яркой анимированной компьютерной игры. Ниже пример интерактивных мультфильмов в виде игры. Чтобы поиграть в игру, включите флеш-плагин в браузере. Главный герой - так называемый стикмен. Это такой человечек из палочек. Он попадает в различные приключения, из которых должен выпутываться: спасается из тюрьмы, грабит банк, убегает из охраняемого комплекса, проникает на самолет, крадет алмаз из музея. Весь мульт должен быть шуточным. Шутки с элементом треш-фактора. Когда поиграете в игру - поймете о чем речь. В шутках должно быть отсылки к популярным зарубежным сериалам, компьютерным играм, блогерам. Крайне желательно знать английский, быть в курсе игровой и развлекательной индустрии, иметь хорошее чувство юмора. Примеры: 1.  Спасение из тюрьмыhttp://stickpage.com/escapingtheprisongameplay.shtml 2. Проникновение на самолетhttp://www.fleeingthecomplex.net/play/infiltrating-the-airship 3. Побег из охраняемого комплексаhttp://www.fleeingthecomplex.net/play/fleeing-the-complex

6 лет назад
SKNT
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Придумать концепции умного города будущего.

    Нужно придумать несколько концепций умного города будущего.Расписать их и красиво преподнести для проекта.Самые безумные задумки - приветствуются)))Нет никаких ограничений, НО есть одна просьба - все безумные идеи связывать с мега интересными технологическими придумками)).

    Сценарии12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сценарий для видео на ютуб

    Нужен креативный сценарий для ролика. Хронометраж 2 минуты. Подробности в личных сообщениях при выборе исполнителя. Оплата по факту. Цену предлагайте свою

    Сценарии10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужна помощь по сюжету и диалогам в создании небольшой игры

    Доброе время суток. Хотим сделать небольшую игру. Квестовка + поинт-н-клик адвенчура. Уклон немного специфичен, пикантно-комичные приключения (нотки стеба приветствуются). Есть черновик сюжета, заточены больше под програмеров. Просьба помочь прошлифовать спорные места.  Добавить комичности. Построить и прописать ...

    Сценарии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать сценарий

    Написание сценария для детской аудитории (2-7лет). Тема: ребёнок потерял имя, и отправляется на  его поиски. В конце он его находит. Объём - 2500-3500 символов

    Сценарии2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • ТЗ копирайтеру на подготовку текста для съемки ролика

    Объем текста 300-350 слов (Ведущий будет говорить этот текст на камеру "слово в слово").Сравнения типов обоев флизелиновые и виниловые. Плюсы и минусы. Почему лучше выбрать флизелиновые обои. Отличия флизелиновых обоев разных производителей – как выбрать ...

    Сценарии7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание сценария для выездного детского квеста “Лаборатория”

    Требуется написание сценария для выездного детского квеста “Лаборатория”  Тайминг квеста 1-1,5 ч — порядка 15-20 задач  Кол-во игроков — 4-15 человек .  Возраст игроков — 10-14 лет  Аниматор один. В самом начале игры погружает детей в сценарий , далее ...

    Сценарии3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сценрий к видео ролику

    $45

    Привет Сергей. Вы ответили на мою заявку. Хочу вам предложить написать текст к 10 минутному видео ролику на тему  "Что если бы не холокост не случился", вам нужно будет использывать свою фантазию и предложить зрителю интерактивный ...

    Сценариинет заявок
    Закрыт
    6 лет назад