Сценарий для небольшой игры, интерактивной анимации

Необходим сценарий для интерактивного мультфильма. Отличие интерактивного мультфильма от обычного в том, что зритель должен выбирать действия и от его выбора зависит дальнейший сюжет. Может иметь несколько концовок. То есть нечто вроде яркой анимированной компьютерной игры. Ниже пример интерактивных мультфильмов в виде игры. Чтобы поиграть в игру, включите флеш-плагин в браузере. Главный герой - так называемый стикмен. Это такой человечек из палочек. Он попадает в различные приключения, из которых должен выпутываться: спасается из тюрьмы, грабит банк, убегает из охраняемого комплекса, проникает на самолет, крадет алмаз из музея. Весь мульт должен быть шуточным. Шутки с элементом треш-фактора. Когда поиграете в игру - поймете о чем речь. В шутках должно быть отсылки к популярным зарубежным сериалам, компьютерным играм, блогерам. Крайне желательно знать английский, быть в курсе игровой и развлекательной индустрии, иметь хорошее чувство юмора. Примеры: 1. Спасение из тюрьмыhttp://stickpage.com/escapingtheprisongameplay.shtml 2. Проникновение на самолетhttp://www.fleeingthecomplex.net/play/infiltrating-the-airship 3. Побег из охраняемого комплексаhttp://www.fleeingthecomplex.net/play/fleeing-the-complex