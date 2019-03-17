Сценарий для видеоклипа

Необходимо написать сценарий и текст песни для пародийного клипа.Референс: https://www.youtube.com/watch?v=PLYtnExquB4

У нас задача создать аналогичный клип на ту же тему (техника безопасности) только для другой компании на другую песню и с другим сценарием (видеоряд).

Порядок работы:

1. Вы предлагает 3 варианта идей. (срок 1-2 дня)

Идея должна содержать:

- популярная песня, которую переделываем,

- описание текста песни: про что поём в первом куплете, во втором и какой будет припев, пару строк из припева уже переделанных под нашу тему,

- краткое описание сценария (что будет происходит в кадре) - синопсис.

Также от вас на первом этапе требуется рекомендация какая идея из трех по вашему мнению лучше

2. Написания текста песни. (срок 2-3 дня)

После согласования идеи, вы пишете текст песни. Вносим до 3-х небольших правок

3. Написание сценария клипа (срок 1-3 дня)

Подробное описание сцен.

Подробное ТЗ и исходную информацию (техника безопасности) предоставим.