Сценарий для видеоклипа

Написание сценариев для 2-3 минутных обзорных роликов на тему тиров, стрельбищ + 2-3 минуты интервью с владельцами. Сезон 24 ролика.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать сценарий и текст песни для пародийного клипа.Референс: https://www.youtube.com/watch?v=PLYtnExquB4
У нас задача создать аналогичный клип на ту же тему (техника безопасности) только для другой компании на другую песню и с другим сценарием (видеоряд).
Порядок работы:
1. Вы предлагает 3 варианта идей. (срок 1-2 дня)
Идея должна содержать:
- популярная песня, которую переделываем,
- описание текста песни: про что поём в первом куплете, во втором и какой будет припев, пару строк из припева уже переделанных под нашу тему,
- краткое описание сценария (что будет происходит в кадре) - синопсис.
Также от вас на первом этапе требуется рекомендация какая идея из трех по вашему мнению лучше
2. Написания текста песни. (срок 2-3 дня)
После согласования идеи, вы пишете текст песни. Вносим до 3-х небольших правок
3. Написание сценария клипа (срок 1-3 дня)
Подробное описание сцен.
Подробное ТЗ и исходную информацию (техника безопасности) предоставим.
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