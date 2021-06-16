Требуется человек с очень хорошим воображением и хорошим чувством юмора для написания сценариев роликов тематики Among Us. Канал-эталон с такими роликами https://www.youtube.com/channel/UCtWIUAvZuWaNorJImG2Riqg/videos. Основные фишки таких сценариев - черный юмор, немного разобраться в теме, разная продолжительность ...
Сценарий о биографии Илона Маска
Подробно ТЗ обсудили в личных сообщениях
Выбранный исполнитель
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