Сценарий о биографии Илона Маска

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Завершен1 заявка145 просмотров

Подробно ТЗ обсудили в личных сообщениях

4 года назад
DaryMer
Дарина 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
4 года назад
$70
1 день
Уже второй раз заказывала текст и результатом довольна! Александр справился с задачей в оговоренные сроки. Текст написан интересно, спасибо!
Очередное успешное сотрудничество с Дариной. Спасибо! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
4 года назад
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