Цикл передач об авариях

$25
СценарииЗакрыт2 заявки202 просмотра
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Добрый день, дорогие фрилансеры. Хотим предложить интересную подработку. Нам нужна серия сценариев о самых неимоверных/страшных/захватывающих авариях. (Транспорт). сценарий написанный на основе видео из ютюб из Украины. Все, самые разные, аварии за прошедшие 5-7 лет. Нужно написать, где, что и как случилось, описать видео с указанием ссылок на ролики, которые были найдены в ютюб. Один сценарий 15 минут. Это где-то 11 страниц. Приветствуются люди, которые уже делали контент для ТВ или ЮТЮБ и понимают нюансы производства. Язык - укатнский

5 лет назад
morkoffka123
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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