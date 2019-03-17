Цикл передач об авариях

Добрый день, дорогие фрилансеры. Хотим предложить интересную подработку. Нам нужна серия сценариев о самых неимоверных/страшных/захватывающих авариях. (Транспорт). сценарий написанный на основе видео из ютюб из Украины. Все, самые разные, аварии за прошедшие 5-7 лет. Нужно написать, где, что и как случилось, описать видео с указанием ссылок на ролики, которые были найдены в ютюб. Один сценарий 15 минут. Это где-то 11 страниц. Приветствуются люди, которые уже делали контент для ТВ или ЮТЮБ и понимают нюансы производства. Язык - укатнский