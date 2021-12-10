Настройка Jenkins

Работаю Manual QA Engineer.

Не хватает мотивации просто начать, пытался смотреть видео, но одному сложно.

Планирую созвоны по 1 часу 2 раза в неделю, где я шарю экран, делаю.

Очень хочу изучить следующее:

- Настроить Jenkins, развернуть на удаленном сервере, настроить интеграцию с гитом.

Как я вижу:

1) Развернуть Jenkins в докере

2) Настроить вместе Jenkins

3) Настроить основной сервер (как master), чтобы запускать на нем джобы

4) Настроить интеграцию с гитхабом

5) Создать джобу через GUI

6) Создать джобу с помощью pipe скриптов

Из моих скиллов:

1) Немного умею пользоваться терминалом

2) Немного пользовался докером

3) В работе использую Jenkins, но с уже настроенными пайпами

4) Чуть-чуть есть понимание пайп-скриптов