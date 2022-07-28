Наша компания ищет специалиста для выполнения задач по безопасности сайта. Необходимо провести проверку уязвимостей серверных компонентов, анализ фаервола, защиту от DDoS атак и ботов, а также тестирование на наличие XSS и CSRF уязвимостей. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.
Нужны QA тестировщики чтобы протестить платежную функциональность
Нужны QA тестировщики чтобы протестировать платежную функциональность приложения из России!
Для финтех компании по переводу криптовалют нужны тестировщики из России & Украины чтобы проверить платежную функциональность приложения - пока что имеем веб версию. Нужно будет попробовать перевести деньги на другую карту (родственника/друга) - в случае снятия денег переведем сумму для тестинга (30$) + доплатим за услугу. Для тестирования нужно перейти по ссылке на вебсайт, заполнить данные получателя, заполнить данные карты и совершить перевод. Конечный результат и сообщение на экране заскринить и отправить мне. https://sendnomad-webapp-master.vercel.app/checkout/home
P.S. Наше приложение называется Send Nomad в AppStore & Playmarket, на данный момент тестируем платежную систему Mercuryo (https://mercuryo.io)
Заявки фрилансеров
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