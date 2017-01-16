Нужно протестировать приложение на трех платформах: Web (в различных браузерах), Android, iOS Приблизительный срок тестирования - 1-2 дня. Требуется прогнать простые ручные тесты и составить отчет в виде таблицы. Требования ...
Реверс инженер
требуется исследователь программ без исходных кодов. сразу напишите в лс Ваши контактные данные, скайп. Город, семейное положение, резюме и трудолюбие и как быстро готовы приступить на постоянную работу?
Задача: нужно иследование незапаковоноай программы си++.
И автоматизация действий в ней . путем вызова в ней функций, сенд месендж не предлагать..
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