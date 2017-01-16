Реверс инженер

требуется исследователь программ без исходных кодов. сразу напишите в лс Ваши контактные данные, скайп. Город, семейное положение, резюме и трудолюбие и как быстро готовы приступить на постоянную работу?

Задача: нужно иследование незапаковоноай программы си++.

И автоматизация действий в ней . путем вызова в ней функций, сенд месендж не предлагать..