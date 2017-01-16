Реверс инженер

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт6 заявок442 просмотра

требуется исследователь программ без исходных кодов. сразу напишите в лс Ваши контактные данные, скайп.   Город, семейное положение, резюме и трудолюбие и как быстро готовы приступить на постоянную работу?  

Задача: нужно иследование незапаковоноай программы си++. 

И автоматизация действий в ней . путем вызова в ней функций, сенд месендж не предлагать..

8 лет назад
defergtgthwd
Сергей 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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