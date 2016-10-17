Ищу человека с Iphone 5S для тестирования простого сайта, нужно прислать пару скринов экрана. Работа срочная, детали в личку, другие не интересуют
Тестирование мобильного приложения
Необходимо протестировать мобильное приложение по след. пунктам:
функциональное тестирование;
тестирование производительности;
тестирование безопасности;
тестирование удобства пользования (юзабилити-тестирование);
тестирование совместимости;
тестирование на восстановление.
Требования к мобильному устройству:
Версия Android выше 2.3.x;
Прошивка, модель, бренд - не имеют значения;
Оплата:
На карточку Сбербанка;
Опыт в похожих проектах будет плюсом, возможна предоплата
Также рассмотрим людей без опыта.
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