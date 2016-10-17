Тестирование мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт1 заявка191 просмотр

Необходимо протестировать мобильное приложение по след. пунктам:

функциональное тестирование;

тестирование производительности;

тестирование безопасности;

тестирование удобства пользования (юзабилити-тестирование);

тестирование совместимости;

тестирование на восстановление.

Требования к мобильному устройству:

 Версия Android выше 2.3.x;

 Прошивка, модель, бренд - не имеют значения;

Оплата:

На карточку Сбербанка;

Опыт в похожих проектах будет плюсом, возможна предоплата

Также рассмотрим людей без опыта.

Android
8 лет назад
guest_14818017269888
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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