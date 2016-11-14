Тестирование приложения Web, Android, iOS

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт10 заявок338 просмотров

Нужно протестировать приложение на трех платформах: Web (в различных браузерах), Android, iOS

Приблизительный срок тестирования - 1-2 дня.

Требуется прогнать простые ручные тесты и составить отчет в виде таблицы.

Требования к тестовым инструментам:

- Наличие телефона или планшета Android 4.2.2 и выше

- Наличие телефона или планшета iOS 10.x

- Наличие компьютера или виртуалки Windows 8, IE 11

- Наличие компьютера или виртуалки Windows 10, Edge, IE11

- Наличие компьютера или виртуалки Mac OS 10, Sierra

- Наличие стационарного интернета (не 3G или 4G)

- Наличие веб-камеры, наушников и микрофона.

Требования к тестировщику

- возможность взять проект, провести качственное тестирование в короткие сроки (24 часа) и предоставить отчет 

- возможность обсудить проект в скайпе голосом

- доступность в сети 10-12 часов в день

- наличие железных, а не виртуальных компьютеров и ОС (желательно)

- опыт тестирования Web, iOS, Android, специализация на тестировании

Оплата фиксированная за прогон тестов по тест-плану.

Пишите ориентировчную стоимость работы, например за час, чтобы понимать уровень цены.

AndroidiOS
8 лет назад
jack31
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Тестирование мобильного приложения

    Необходимо протестировать мобильное приложение по след. пунктам: функциональное тестирование; тестирование производительности; тестирование безопасности; тестирование удобства пользования (юзабилити-тестирование); тестирование совместимости; тестирование на восстановление. Требования к мобильному устройству: ...

    Android
    Тестирование ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тестирование на Iphone 5S

    $3

    Ищу человека с Iphone 5S для тестирования простого сайта, нужно прислать пару скринов экрана. Работа срочная, детали в личку, другие не интересуют

    Тестирование ПО5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Мобильное тестирование QA, UX\UI

    Необходимо протестировать мобильное приложение по след. пунктам: функциональное тестирование;тестирование производительности;тестирование безопасности;тестирование удобства пользования (юзабилити-тестирование);тестирование совместимости;тестирование на восстановление.Требования к мобильному устройству: Версия Android выше 2.3.x;Прошивка, модель, бренд - не имеют значения;Оплата: На карточку ...

    Android
    Тестирование ПО15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо тестирование Android и WEB проекта.

    Необходимо : -Мануальное тестирование Android и WEB проекта.  -Автоматизация тестирования.  - Написание тест-кейсов  Пожелания к квалификации:  - Работа с Git и Redmine.  -Опыт написания автоматических тестов под ...

    AndroidGitSeleniumSQL
    Тестирование ПО9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тестирование приложений на базе Android Wear (наручные часы)

    Необходимо протестировать простое приложение и сделать несколько фотографий.  В заявке указывайте название модели вашего устройства (обязательно). Возможно выберу несколько исполнителей под разные модели. Буду рад поработать с доброжелательными людьми.

    Android
    Тестирование ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скачать игру себе на iPhone

    Нужен тестировщик для скачивания игр строго на айфон, так как разработка велась под ios для iPhone. Вы скачиваете игру, которая стоит $1 и мы платим вам вдвойне (можем увеличить ...

    iOS
    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад