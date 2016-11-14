Необходимо протестировать мобильное приложение по след. пунктам: функциональное тестирование; тестирование производительности; тестирование безопасности; тестирование удобства пользования (юзабилити-тестирование); тестирование совместимости; тестирование на восстановление. Требования к мобильному устройству: ...
Тестирование приложения Web, Android, iOS
Нужно протестировать приложение на трех платформах: Web (в различных браузерах), Android, iOS
Приблизительный срок тестирования - 1-2 дня.
Требуется прогнать простые ручные тесты и составить отчет в виде таблицы.
Требования к тестовым инструментам:
- Наличие телефона или планшета Android 4.2.2 и выше
- Наличие телефона или планшета iOS 10.x
- Наличие компьютера или виртуалки Windows 8, IE 11
- Наличие компьютера или виртуалки Windows 10, Edge, IE11
- Наличие компьютера или виртуалки Mac OS 10, Sierra
- Наличие стационарного интернета (не 3G или 4G)
- Наличие веб-камеры, наушников и микрофона.
Требования к тестировщику
- возможность взять проект, провести качственное тестирование в короткие сроки (24 часа) и предоставить отчет
- возможность обсудить проект в скайпе голосом
- доступность в сети 10-12 часов в день
- наличие железных, а не виртуальных компьютеров и ОС (желательно)
- опыт тестирования Web, iOS, Android, специализация на тестировании
Оплата фиксированная за прогон тестов по тест-плану.
Пишите ориентировчную стоимость работы, например за час, чтобы понимать уровень цены.
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