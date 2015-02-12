Тест модулей, не работают

Привет. Есть сайт на хостинге разработчика http://portfolio.altair-digital-solutions.com/knk/.... На нем 2 модуля календарь-бронирование и отправка резюме на мейл HR, работают, а на хостинге клиента нет http://www.intranet.kkgroup.kz/reservations. Вы можете разобраться в чем причина, в настройках хостинга или в самом сайте или в процессе переноса сайта траблы? Напишите мне на [email protected]