Есть проект написанный на голом PHP. Надо проверить работу на инъекции и прочие проблемы внутри.. Т.е надо зайти в личный кабинет сервиса и погонять каждую страницу.. На выходе от вас отчет ...
Тест модулей, не работают
Привет. Есть сайт на хостинге разработчика http://portfolio.altair-digital-solutions.com/knk/.... На нем 2 модуля календарь-бронирование и отправка резюме на мейл HR, работают, а на хостинге клиента нет http://www.intranet.kkgroup.kz/reservations. Вы можете разобраться в чем причина, в настройках хостинга или в самом сайте или в процессе переноса сайта траблы? Напишите мне на [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование ПО6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требования к QA инженеру: Опыт работы c Tomcat и Linux минимум 2 года. Oпыт работы с Hudson/Jeckson Oпыт работы с протоколами и Sniffer. Опыт в юзабилити-тестировании. Наличие широкополосного интернета , ...Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
задача банальная : из массива писать в cvs из cvs обратно в массив,массив обработать curl ом(взять значение из массива,взять из него первые 5 цифр,эти цифры передать пост запросом на сайт,получить ответ) ...Тестирование ПО5 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток! Есть программа для фотокабины и инстапринтера, которая работает с купюроприемником, нужно выявить баги и исправить их. Проект для жителей Москвы. Подробности с кандидатами и кто ...Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для тестирования кода мобильной рекламы ищу человека из РФ с 3g интернетом (Мегафон, Билайн) (возможен как вариант 3g интернера на телефоне там и подключение через 3g модем ноутбука/компа) Мне нужно проверять ...Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно оперативно и внимательно протестить Windows-приложение, универсальную открывалку различных форматов изображений и документов.Тестирование ПО18 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую. Работала с программистом, но он меня кинул и не показал как пользоваться скриптом. Программа написана на нескольких языках, необходима помощь в доработке. Доступы предоставлю выбранному специалисту.Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть небольшое Windows Phone 8 приложение, которое предоставлю в виде XAP-файла. Назначение его - фотосъемка, загрузка фотографий на сервер и их отправка на email. Нужно протестировать его на ...Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть код на с# Все работает ок. Нужно только изменить код так, что бы вместо переменных был массив переменных.Тестирование ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
Срочно требуется опытный тестировщик ПО для написания тест-плана.Тестирование ПО6 заявокЗакрыт10 лет назад