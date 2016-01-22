Для игрового проекта нужно провести аудит безопасности 1. Проверить сайт на: - SQL-уязвимости; - Лишние страницы в индексе; - Правильным образом прописанные права к папкам и файлам; - Доступ третьих ...
Тестирование Android приложения (можно без опыта)
Нужны тестеры Android приложения.
В приложении 18 тестов по 5-15 минут каждый.
Оплата поэтапная: 100руб/тест.
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