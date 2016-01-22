Тестирование Android приложения (можно без опыта)

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт69 заявок590 просмотров

Нужны тестеры Android приложения.

В приложении 18 тестов по 5-15 минут каждый.

Оплата поэтапная: 100руб/тест.

Android
9 лет назад
bogdan_ostapenko
Богдан 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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