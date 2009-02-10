Тестирование MacOS X с Safari

Тестирование ПОЗавершен9 заявок259 просмотров
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Нужен MacOS X с Safari - !реальный, не эмулятор! - протестировать одну страничку, прислать скриншот.

скажите сколько стоит и я пришлю ссылку.

Виталий, спасибо за совет, но мне надо проверит js - кликнуть и посмотреть что откроется или нет.

15 лет назад
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Lipastron
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
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