Тестирование приложений на Android

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт4 заявки191 просмотр

Нужны люди для тестирования приложений на Android. 

Все приложения находятся на Play Market. 

Подойдут все люди, у которых есть гаджеты на такой ОС. 

На тестирование одного приложения уходит около 2 часов, за которое мы заплатим вам 2500руб. Можем платить поэтапно. 

Что делать – объясним. Справляются все.

Android
9 лет назад
yudiflebedeva196
Мария 
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров