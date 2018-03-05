Тестирование программного обеспечение (Тестер ПО)

Нужен исполнитель с физическим устройством Android 8.x и установленной Android Studio. Задача скачать apk, установить на телефон, запустить, лог ошибки переслать мне. Сейчас приложение "падает" при запуске. Такая процедура повторяется около 3 раз. Приблизительная оценка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
за каждый найденный в программе баг мы будем платить 400 рублей
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