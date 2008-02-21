Удаленное тестирование

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Закрыт3 заявки283 просмотра

Для удаленного тестирования требуются абоненты следующих операторов Мегафон-Хабаровск; Мегафон - Центр - Северный филиал; Мегафон – Центр; Мегафон - Центр - Южный филиал; МТС – РеКом; МТС – Дальневосточный; МТС - МР Приволжский; МТС - МР Северо-кавказский; МТС - МР Сибирский; МТС - МР Центральный; Контент Урал; УралСвязьИнформ; БайкалВестКом; МОТИВ; Енисей Телеком. Обращаться в аську: 477-951-008

17 лет назад
Avantmob
Павел 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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