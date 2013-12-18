Аудит и исправление

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Завершен2 заявки128 просмотров

полный аудит и внедрение сайт gid-stroy63.ru

проверка юзабилити

сравнение с канкурентами

если нужно внесение изменений

11 лет назад
alexss07
Алексей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
11 лет назад
$100
1 день
Заказ выполнен в срок и очень качественно давно не встречал профессионалов своего дела притом порядочных и не ленивых без всяких заморочек Все рекомендации просты и понятны Рекомендую всем
Хороший заказчик, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
11 лет назад

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