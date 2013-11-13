Ищем интересного тестера, в нашу интересную и добрую команду. Растем нужно проверять задачи. Ждем. Минимальные требования: понимание юзабельности интерефейсов и написание рекомендаций работа с багтрекинговыми системами тестирование ...
Директ - не работает реклама.Аудит.
Есть рекламная компания: только Яндекс Директ
-нужно сделать анализ, компанию можем выгрузить, показать, передать.
- вы делаете оценку, редактируете на ваше усмотрение.
-после редакции - компанию опять запускаем в работу!
-щедро готовы заплатить тем - кто покажет действительно эффективное решение.
ВНИМАНИЕ!
Говорим сразу, что платить готовы людям опытным в подобных проектах!
И легко оплатим тем, кто уже делал рекламную компанию для сайтов подобного рода!
Услуги компании сайта: Кадровое агентство: сиделки, домработницы, няни!
Цена: обсуждается
Все общение по проекту ведутся только скайпу и только общением (не перепиской!). У кого микрофона нет или он СЛОМАЛСЯ – просьба не беспокоить!
В отклике пишите ваш скайп или мобильны телефон – нам не важно в какую страну звонить!
Да, и не выходите слишком быстро из скайпа, интернета – когда отвечаете, мы реагируем ОПЕРАТИВНО на Ваши предложения!!!
Потому, ждем заинтересованных?!
Предложения принимаем 24 ЧАСА.
Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Доброй ночи уважаемые фрилансеры! Имеем аккаунт на 25 сайтов на ИХЦ ihc.ru Залезла какая то зараза, и шлет спам. Необходимо диагностировать и решить проблему рассылки спама. Так же предложить превентивные меры, ...Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
http://eastbooking.ua/hotel/Sochi слева зеленая кнопка "Позвонить в отель бесплатно" вчера 57 раз открыли, и совершили 1 звонок нужно понять что работает не так что клиенты открывают но не звонят ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требования: Опыт тестирования программного обеспечения не менее 1 года Умение работать в команде Порядочность(со своей стороны фирма так же весьма порядочно относится к своим сотрудникам) Желательно: Общее понимание принципов ...Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
В веб-студию на постоянную удаленную работу требуется интернет маркетолог. У нас узкая специализация и занимаемся выстраиванием интернет продаж через рекламу с оплатой за клик + landing page ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $15
Развитие до 5 уровня (от пары часов до пары дней переодической игры). Описание лагов и ваши предложения по улучшению интерфейса. http://mlgame.ru/?bonus=134850 Оплата через ВебМани, 500р. за тестирование и развитие до 5 уровня.Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Задача: купить товар на конкретном сайте. Необходимо протестировать функциональность сайта во всех современных популярных браузерах. Результатом работы должен стать подробный отчет в виде Excel файла, в котором описаны проблемы, сложности и ошибки, встреченные ...Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго дня, Интересует аудит сайта-визитки: 1. юзабилити анализ; 2. технический аудит; 3. тестирование. Сайт сделан на Joomla. Его покажу потенциальным кандидатам. Хотелось увидеть ...Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Веб-студию на постоянный подряд требуется эксперт по юзабилити и конверсии лендингов. Что нужно делать: - Составлять тест-планы, рекомендации по улучшению конверсии - Анализировать аналитику - АБ Тестировать и улучшать ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется помощь квалифицированного разработчика для очистки зараженных сайтов. Все сайты одного аккаунта были заражены. В начало php-файлов добавлен закодированный код. Вам будет предоставлен ssh или ftp доступ для очистки сайтов. CMS сайтов ...Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад