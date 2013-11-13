Директ - не работает реклама.Аудит.

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка109 просмотров

Есть рекламная компания: только Яндекс Директ

-нужно сделать анализ, компанию можем выгрузить, показать, передать.

- вы делаете оценку, редактируете на ваше усмотрение.

-после редакции - компанию опять запускаем в работу!

-щедро готовы заплатить тем - кто покажет действительно эффективное решение.

ВНИМАНИЕ!

Говорим сразу, что платить готовы людям опытным в подобных проектах!

И легко оплатим тем, кто уже делал рекламную компанию для сайтов подобного рода!

Услуги компании сайта: Кадровое агентство: сиделки, домработницы, няни!

Цена: обсуждается

Все общение по проекту ведутся только скайпу и только общением (не перепиской!). У кого микрофона нет или он СЛОМАЛСЯ – просьба не беспокоить!

В отклике пишите ваш скайп или мобильны телефон – нам не важно в какую страну звонить!

Да, и не выходите слишком быстро из скайпа, интернета – когда отвечаете, мы реагируем ОПЕРАТИВНО на Ваши предложения!!!

Потому, ждем заинтересованных?!

Предложения принимаем 24 ЧАСА.

Спасибо за внимание.

11 лет назад
fedorovdenis
Денис 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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