Чистка сайта от вирусов

На сайте постоянные проблемы со слайдером и входом админку. Нужно по логам найти причину и избавиться от вирусов раз и навсегда. Прикрыть дыры на сайте.

Нужен человек, кто разбирается в этой теме.

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