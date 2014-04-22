Чистка сайта от вирусов

Нужно протестировать существующий сайт www.mwclub.com.ua
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте постоянные проблемы со слайдером и входом админку. Нужно по логам найти причину и избавиться от вирусов раз и навсегда. Прикрыть дыры на сайте.
Нужен человек, кто разбирается в этой теме.
Joomla 3.2.3
Пишите.
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