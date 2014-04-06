Провести тестирование сайта

Добрый день, есть проект на два дня нужно потестить конкретные функции веб сервиса, проект на два три дня, тестируете шлете баги программисту. тестировать нужно не все, а только конкретные функции, которые будут в тз.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно протестировать существующий сайт www.mwclub.com.ua
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