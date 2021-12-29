Помощь в поиске сервиса для создания опроса/квиза

Добрый день! Нужно почистить сайт от вируса. Сайт сделан давно на joomla. Сейчас отключен, так как сайт начинает делать рассылку, хостинг отключает его. Напишите ваш опыт, стоимость. Для анализа работы - вышлю доступы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подобрать онлайн сервис для составления опросников/тестов (в духе google forms) с более расширенным функционалом (желательно бесплатный ресурс, но подойдут и платный с возможностью опробовать его). В частности необходимо, чтобы там была возможность сделать примерно следующее:
1 окно: Введите имя
2 окно: Вопрос (там может быть текстовое поле для ответа, выбор из нескольких вариантов и т.д).
3 окно: Тоже вопрос, как и выше, он может быть другого формата
4 окно: Последний вопрос, кроме того, что после него наступает конец опроса, ничем не отличается от предыдущих двух.
ВАЖНО, чтобы сервис позволял собирать все ответы в виде таблицы (желательно гугл документы), помимо этого КАЖДЫЙ ответ должен сопровождаться не только непосредственно тем, что вписал или выбрал пользователь, но ещё и временем, когда он отправил этот ответ. ВАЖНО, нажатие ДАТь ОТВЕТ должно сопровождаться в таблице таймстампом для каждого вопроса. После ответа на каждый вопрос нельзя возвращаться назад и исправлять ответы в предыдущих окнах. Опросник должен открываться для мобильных устройств по ссылке или QR-коду
Вот так должен выглядеть каждый ряд в исходной таблице:
Имя отвечающего - Ответ на вопрос №1 - Время во сколько был дан ответ №1 - Ответ на вопрос №2 - Время во сколько был дан ответ №2 - Ответ на вопрос №3 - Время во сколько был дан ответ №3
После того как я протестирую сервис и увижу, что там можно сделать всё вышеперечисленное, тут же перечислю Вам гонорар за помощь.
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