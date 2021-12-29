Помощь в поиске сервиса для создания опроса/квиза

Нужно подобрать онлайн сервис для составления опросников/тестов (в духе google forms) с более расширенным функционалом (желательно бесплатный ресурс, но подойдут и платный с возможностью опробовать его). В частности необходимо, чтобы там была возможность сделать примерно следующее:

1 окно: Введите имя

2 окно: Вопрос (там может быть текстовое поле для ответа, выбор из нескольких вариантов и т.д).

3 окно: Тоже вопрос, как и выше, он может быть другого формата

4 окно: Последний вопрос, кроме того, что после него наступает конец опроса, ничем не отличается от предыдущих двух.

ВАЖНО, чтобы сервис позволял собирать все ответы в виде таблицы (желательно гугл документы), помимо этого КАЖДЫЙ ответ должен сопровождаться не только непосредственно тем, что вписал или выбрал пользователь, но ещё и временем, когда он отправил этот ответ. ВАЖНО, нажатие ДАТь ОТВЕТ должно сопровождаться в таблице таймстампом для каждого вопроса. После ответа на каждый вопрос нельзя возвращаться назад и исправлять ответы в предыдущих окнах. Опросник должен открываться для мобильных устройств по ссылке или QR-коду

Вот так должен выглядеть каждый ряд в исходной таблице:

Имя отвечающего - Ответ на вопрос №1 - Время во сколько был дан ответ №1 - Ответ на вопрос №2 - Время во сколько был дан ответ №2 - Ответ на вопрос №3 - Время во сколько был дан ответ №3

После того как я протестирую сервис и увижу, что там можно сделать всё вышеперечисленное, тут же перечислю Вам гонорар за помощь.