Зачастую не хватает времени и чувства терпения тестировать то что приготовил фрилансер по заданию. Сдают очень сырые вещи и на лицо отличающиеся от того что показывал в задаче. Нужно "бить их лопатой" и заставлять доделывать все до оговоренного результата. Задачи будут не частые, цену за работу будем оговаривать конкретно от проекта, готов платить 30% от суммы проекта.

Обязательно хороший опыт во фрилансе (веб программирование), хорошая речь, разумные выводы и доводы.