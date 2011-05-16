Выполнить функциональное тестирование модуля сайта

Тестирование сайтовЗакрыт1 заявка146 просмотров
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Выполнить функциональное и юзабилити тестирование модуля сайта на англ. языке.

Тематика - Accounting & Business Software

Длительность: 1 день.

В результате нужен отчет с найденными ошибками на англ. языке.

13 лет назад
qalogic
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Ordinec
Сергей 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$70
2 дня