Выполнить функциональное тестирование модуля сайта

Протестировать сайт wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выполнить функциональное и юзабилити тестирование модуля сайта на англ. языке.
Тематика - Accounting & Business Software
Длительность: 1 день.
В результате нужен отчет с найденными ошибками на англ. языке.
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