Восстановление сайта после взлома и заражения

Тестирование сайтовЗакрыт8 заявок231 просмотр
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Есть сайт,написанный на Joomla. его взломали, поселили ифрейм вирус. сайт "лег".

надо: человек разбирающийся в Joomla и который сделает сайт рабочим, доступным для посетителей и поисковиков

http://rmes-project.com.ua - вот сайт

бэкап не помог- копия хостера заражена

14 лет назад
7Alex
NaN летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
ArtPro
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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