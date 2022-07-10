Транскрибация английского аудио в текст

Необходимо транскрибировать аудиозапись звонка длиной 35 минут с двух родственников. Запись должна быть оформлена в виде диалога с указанием эмоций и всех звуков, включая междометия и перебивания. Результат должен точно отражать разговор, чтобы можно было понять эмоциональный контекст и изменения в тоне.