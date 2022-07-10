Необходимо расшифровать звуковую дорожку видео на румынском языке продолжительностью 1 час 45 минут. Текст должен быть структурирован, без повторов и ошибок, с использованием необходимых знаков препинания. Удалить некорректные слова и проверить орфографию.
Транскрибация английского аудио в текст
Нужна помощь в транскрибации порядка 15 интервью на английском языке. Длительность одно интервью в среднем 40-60 минут. Качество записи хорошее.
Заранее благодарю.
Заявки фрилансеров
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