Транскрибация английского аудио в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт54 заявки1215 просмотров

Нужна помощь в транскрибации порядка 15 интервью на английском языке. Длительность одно интервью в среднем 40-60 минут. Качество записи хорошее.

Заранее благодарю.

3 года назад
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