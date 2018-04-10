Холодный обзвон

Доброго времени суток, уважаемые. Система такова: мы с вами выбираем циклично два будних дня в неделю, по которым будем сотрудничать, а также объем работы. Задание могут быть трех типов: 1. Телефонный разговор, по предоставленной схеме. 2. Имейл переписка. 3. Поиск ...