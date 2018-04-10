Холодный обзвон

Управление продажамиЗакрыт9 заявок174 просмотра
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Необходимо обзвонить 100 клиентов.

6 лет назад
Julkamiroff
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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