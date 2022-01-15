Менеджер онлайн

$700
Управление продажамиЗакрыт2 заявки1134 просмотра
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Приглашаем на удаленную работу в нашу маркетинговую компанию по продвижению онлайн порталов на должность менеджера клиентской базы. Всему обучаем.

Обязанности:

- Вести клиентский чат

- Вести отчетность эффективности стратегий

Требования:

- Ответственность

- Наличие базовых знаний компьютера

- Желание учиться

Для связи пишите в телеграмм по номеру +380950994134 или @elizaveta_work

2 года назад
guest_16422397919249
2 года в сервисе
Был
2 года назад