Сделайте анализ продаж по данным во вложении

Управление продажамиЗакрыт3 заявки606 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделайте анализ продаж по данным во вложении. Сформируйте отчет по результатам анализа продаж, в отчете опишите результаты

продаж относительно месяца к месяцу и относительно двух филиалов.

2 года назад
upgrade
Илья 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад