Обзвонить один раз по списку.

Задача:

- Обзвонить объекты (бизнесы) по списку, который вам дадут, задать нужные вопросы и передать контакты мне.

От вас жду умение общаться по телефону. Не нужно быть профи, главное, чтобы вы могли уверенно вести разговор;

Я подскажу, что да как и дам инструкцию.