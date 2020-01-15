Обзвонить один раз по списку.

Основной продукт: разработка сайтов. Задача: найти клиента, завести в Битрикс 24 (при умении). Оплата сразу, после предоплаты клиентом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
- Обзвонить объекты (бизнесы) по списку, который вам дадут, задать нужные вопросы и передать контакты мне.
От вас жду умение общаться по телефону. Не нужно быть профи, главное, чтобы вы могли уверенно вести разговор;
Я подскажу, что да как и дам инструкцию.
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