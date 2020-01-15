Обзвонить один раз по списку.

$120
Управление продажамиЗакрыт15 заявок329 просмотров
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Задача:

- Обзвонить объекты (бизнесы) по списку, который вам дадут, задать нужные вопросы и передать контакты мне.

От вас жду умение общаться по телефону. Не нужно быть профи, главное, чтобы вы могли уверенно вести разговор;

Я подскажу, что да как и дам инструкцию.

4 года назад
donsergi
Сергей 
25 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад