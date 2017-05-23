Срочно нужны продажи мебели на аутсорсе

Управление продажамиЗакрыт4 заявки227 просмотров
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Занимаемся производством мебели в стиле "под старину". Вот наш сайт(интернет магазин): https://www.artrusichi.ru/. Наши клиенты это юр. лица: кафе, рестораны, базы отдыха. Поставки осуществляем по всей европейской части России.ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!! Мне нужны только тёплые клиенты которых Вы мне передадите (а это - интерес к коммерческому предложению, звонку специалиста, встрече или клиент   готов получить точный расчет стоимости услуги или продукта)   . Вы отсылаете Ком.предложение которое мы Вам предоставим. После того как клиент становится теплым переводите его на нас.   Предложите свои условия оплаты.

7 лет назад
guest_14818960209899
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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