Выполнить анализ рынка

[b]О кампании:[/b] - Мы занимаемся поиском (отслеживаний) различных курсов валют для покупки/продажи онлайн, простыми словами (находим дешевле-продаём дороже) включая крипто-рынок. На рынке более двух лет. [b]Требуются:[/b] -Люди, которые будут совершать обмены-онлайн по полученным сигналам от менеджеров. (вся ...