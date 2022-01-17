Выполнить анализ рынка

Управление продажамиЗакрыт1 заявка542 просмотра
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Поиск возможности для бизнеса ( Микромаркеты Самообслуживания в Израиле), через конкурентное позиционирование. План действий и то что необходимо представить и в каком виде можно увидеть на прикреплённых фото. Исполнителю предоставлю ptx.

2 года назад
guest_16424375962546
2 года в сервисе
Был
2 года назад