Анализ сайта и текст

Нужно зайти на сайт и сказать, что там не так, и сколько вы хотите, чтобы сделать нормально.

В чем проблема – люди приходят, регистрируются, но дальше дело не идет, а чаще заходят, но не регистрируются.

Может там нужно тексты написать (возникает вопрос где и сколько?), может регистрация какая-то не очень удачная и надо технически что-то переделать.

В общем заходите, смотрите и пишите свои мысли, и сразу цену и сроки за доработку.

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