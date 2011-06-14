Инфологическая модель электронного хранилища

$500
Управление проектамиЗавершен4 заявки203 просмотра
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Требуется разработать инфологическую модель электронного хранилища информационных ресурсов библиотеки. Есть материал, который можно взять за основу.

13 лет назад
E2509
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
remueur
Андрей 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
30 отзывов(-5)
13 лет назад
$200
10 дней
Очень оперативно выполнил задачу. Хороший и ответственный специалист, рекомендую.
Хороший, адекватный заказчик. Оплата была произведена в полном объеме и в срок.
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