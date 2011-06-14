Инфологическая модель электронного хранилища

Требуется менеджер для локализации и переноса онлайн игры с Facebook в Vkontakte. Что нужно сделать: Есть приложение для Facebook, нам необходимо его переделать для vKontakte API. Разработкой будут заниматься компания разработчик оригинального приложения (Англия). Учитывая ...