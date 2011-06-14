Инфологическая модель электронного хранилища

Средствами MS Project разработать (ДО 31 ЯНВАРЯ!!!) план выполнения дипломного проекта. Тема – Автоматизированный учет носителей информации для конфиденциальной связи. 1. План должен состоять: a) План разработки технической документации б) План разработки АС в) План выполнения дипломного проекта 2. Отчет о ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать инфологическую модель электронного хранилища информационных ресурсов библиотеки. Есть материал, который можно взять за основу.
- Похожие заказы
- $250Управление проектаминет заявокЗакрыт13 лет назад
У меня бизнес, связанный с Интернет-маркетингом и психологией - тест цветов ауры: www.auratest.org и Школа лучшей жизни www.vsehorosho.org - система рассылок для личностного роста. Я готов положить бюджет на управление и развитие этого бизнеса порядка ...Управление проектами9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $7500
Рекламный бюджет 7500$ в месяц, с дальнейшим ростом. Ищу партнера с опытом и хорошим пониманием маркетинга в Интернете, который будет находить, проверять качество и контролировать источники трафика, начиная с крупных, на постоянной основе. Общий целевой объем ...Управление проектами6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется менеджер для локализации и переноса онлайн игры с Facebook в Vkontakte. Что нужно сделать: Есть приложение для Facebook, нам необходимо его переделать для vKontakte API. Разработкой будут заниматься компания разработчик оригинального приложения (Англия). Учитывая ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Доброго дня! Необходим специалист для составления полного и чёткого ТЗ Есть первоначальное ТЗ, которое по ходу работы менялось клиентом. Необходимо реализовать второе ТЗ с клиентом, уточнить замечания его и правки и составить новое граммотное ТЗ для программиста. Требования: - умение ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужна консультация или показать, как, для работы с удаленными сотрудниками. Требуется функционал, схожий с Радмином, но с более аккуратным интерфейсом. Плюс, необходим сервис обмена информации. Пока отсмотрено: share point, small bussiness live, lotus. Все продукты имеют ...Управление проектами5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна консультация по управлению проектами от специалиста, реально применяющего подобные системы на web платформах.Управление проектами1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется описать внятно и понятно для программистов техническое задание по созданию платежной системы для внутренних нужд. Исходные данные - 6 макетов страниц в ворде и сумбурно изложенные мысли. Прошу в асю не писать. Требуется человек с опытом.Управление проектами11 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется проработать предложение-планирование из doc в xls, разбив по срокам. За точку начала работы над проектом взять 20.11.2009. СРОЧНО!!!Управление проектами1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $350
Уважаемые фрилансеры! Интересуют ТОЛЬКО конкретные предложения от опытных. Человек-оркестр, универсал или мастер на все руки не интересует. Внимательно читайте задачи проекта! Создание сайта-портала одного из московских районов. Предпочтение будет отдано кандидату с опытом аналогичной работы. Примерные разделы портала: ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт14 лет назад