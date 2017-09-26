Менеджер на действующий проект

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт7 заявок156 просмотров

Привет!  

Нужен менеджер для управления действующим проектом. Прогресс проекта: 65%. 

Проект включает в себя: 

1. Разработку сайта презы. 

2. Разработку мобильного приложения 

Команда сформирована, все ТЗ написаны, нужно только довести проект до логического завершения.  

Пишите осознанные отклики, с частичкой души :) 

Спасибо!

8 лет назад
Ant_vol
Антон 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров