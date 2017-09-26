Имеются аккаунты google необходимо активировать voice! Расмотрю любые предложения.
Менеджер на действующий проект
Привет!
Нужен менеджер для управления действующим проектом. Прогресс проекта: 65%.
Проект включает в себя:
1. Разработку сайта презы.
2. Разработку мобильного приложения
Команда сформирована, все ТЗ написаны, нужно только довести проект до логического завершения.
Пишите осознанные отклики, с частичкой души :)
Спасибо!
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