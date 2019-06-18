Помощь в упаковке франшизы кофейни

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт1 заявка146 просмотров

Теоретическая и практическая помощь опытного упаковщика франшиз.

Обязательное условие-опыт.

Срок 30 дней.

Более подробное обсуждение при личной переписке.

6 лет назад
Erj
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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