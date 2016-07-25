Заказ текстов на бирже, принятие и сбор в ворд

Человек с широким кругозором, который следит за тенденциями развития соц.сетей, генератор идей. Есть новый сайт, который был недавно создан, требуется посмотреть юзабилити, контент, дизайн, предложить варианты улучшения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
1. заказать на бирже etxt с аккаунта заказчика (данные к аккаунту дам)
20 текстов (примерно по 2 тыс зн каждый). Баланс для их заказа пополню.
Имеются готовые шаблоны для них;
2. просмотреть написанные тексты, и если они соответствуют теме,
требованиям (напр., наличие подзаголовков, ключа), то принять их. Если
не соответствуют - отправить на доработку. Досконально вычитывать не
надо. Главное, чтобы не был написан бред и чтобы текст не был абсолютно
безграмотным;
3. скопировать готовые тексты в ворд и отправить мне.
Тематика: автозапчасти.
Сроки 3-4 дня.
Оплата
20 р. за 1 текст. Т.е. 400 р за все.
Оплата WMR
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