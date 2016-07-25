Заказ текстов на бирже, принятие и сбор в ворд

Управление проектамиЗакрыт66 заявок1939 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется:

1. заказать на бирже etxt с аккаунта заказчика (данные к аккаунту дам)

20 текстов (примерно по 2 тыс зн каждый). Баланс для их заказа пополню.

Имеются готовые шаблоны для них;

2.  просмотреть написанные тексты, и если они соответствуют теме,

требованиям (напр., наличие подзаголовков, ключа), то принять их. Если

не соответствуют - отправить на доработку. Досконально вычитывать не

надо.  Главное, чтобы не был написан бред и чтобы текст не был абсолютно

безграмотным;

3. скопировать готовые тексты в ворд и отправить мне.

Тематика: автозапчасти.

Сроки 3-4 дня.

Оплата

20 р. за 1 текст.  Т.е. 400 р за все.

Оплата WMR

7 лет назад
senutaka
Виталий 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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