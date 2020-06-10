Написать онлайн курс по-корейскому языку в ворде

Требуется составить 15 уроков для начинающих с нуля. Материал должен быть понятным для самостоятельного изучения языка. Каждый урок должен содержать:1. Новые слова2. Небольшое грамматическое пояснение 2. Если есть какая-нибудь грамматическая тема, то я ее объяснить на следующем слайде.3. В курсы нужно добавить видео и аудио по теме чтобы они не только читали, но и учились воспринимать на слух4. Также нужны небольшие домашние задания по теме и шаблоны для проверкиДизайн делать не нужно. Нам требуется только готовые материалы, офрмленые в ворде. Если есть какие то вопросы, можно связаться и обсудить все моменты.