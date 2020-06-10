Написать лекции для курса Python (для детей) с примерами и заданиями

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Закрыт17 заявок1010 просмотров

Методические материалы для базового курса Python.

Нужно составить лекции с примерами и заданиями. 

Целевая аудитория – новички. 

Материал излагается последовательно простым языком для людей которые раньше не программировали. 

От вас нужна практика преподавания или репетиторства.

Возможно участие как преподаватель или ассистент. 

Python
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