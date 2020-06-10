Задание: Набор контента учебной программы (лекций, вопросов) под существующий учебный план, для дисциплин: 1. "Управление продажами" Учебный план: cloud.mail.ru/public/4Kcw... 2. "Управление денежными потоками организации: учет, отчетность, анализ, планирование " ...
Написать лекции для курса Python (для детей) с примерами и заданиями
Методические материалы для базового курса Python.
Нужно составить лекции с примерами и заданиями.
Целевая аудитория – новички.
Материал излагается последовательно простым языком для людей которые раньше не программировали.
От вас нужна практика преподавания или репетиторства.
Возможно участие как преподаватель или ассистент.
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