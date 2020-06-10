Написать лекции для курса Python (для детей) с примерами и заданиями

Методические материалы для базового курса Python.

Нужно составить лекции с примерами и заданиями.

Целевая аудитория – новички.

Материал излагается последовательно простым языком для людей которые раньше не программировали.

От вас нужна практика преподавания или репетиторства.

Возможно участие как преподаватель или ассистент.