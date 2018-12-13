Нужно проверить диалоги и показать ошибки в русском языке

Суть задачи - раз в день, около обеда, человек вам высылает все свои диалоги на русском языке с разными людьми в файле Гугл докс. Максимум 1200 знаков, обычно около 600-800. Вы смотрите эти диалоги, отмечаете ошибки и в устной форме объясняете человеку, в чем ошибка, как исправить, как не допускать дальше. И сами исправляете эти ошибки в файле Гугл докс с помощью редактирования, чтобы человек видел, что вы исправили.

И так - 4 дня в неделю (со вторника по пятницу) на протяжении 3-х недель.

Если допускаются одни и те же ошибки - акцентировать внимание на этом, чтобы человеку точно стало понятно, в чем ошибка и как писать без них.

По времени нужно чтобы это у вас занимало не больше получаса, много времени нет. Полчаса - это на все. Проверить ошибки, созвониться и рассказать и исправить в файле.

В предложении напишите плиз свой опыт в русском языке, может преподавание, может работа корректором или иная, где требуется наличие грамотного письменного языка.

Цену указывайте плиз за неделю, то есть 4 дня - это в совокупности - 2 часа.