Обучение в corona render

Уроки и РепетиторствоЗакрытнет заявок163 просмотра
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1. Визуализация Интерьера. Свет

Постановка света для интерьеров CoronaRender

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2. Визуализация Интерьера. Материалы

3. Финальный рендер и Постобработка

 обработка готового рендера в Photoshop

5 лет назад
raudin_a
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад