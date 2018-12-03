Обучение в corona render

Взять спортивное интервью, задавать вопросы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Визуализация Интерьера. Свет
Постановка света для интерьеров CoronaRender
.
2. Визуализация Интерьера. Материалы
3. Финальный рендер и Постобработка
обработка готового рендера в Photoshop
- Похожие заказы
- Уроки и Репетиторствонет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый час, нужна помощь по эксель, пишите ваши расценки и контактыУроки и Репетиторство1 исполнительЗавершен5 лет назад
Объяснить и помочь построить счетчик с последовательным переносом в среде Electronic Workbench. Cамо задание прикрепляюУроки и Репетиторство2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищем учителей для обучения языкам. Нужны учителя Английского, Испанского, Французского, Немецкого, Китайского, ИтальянскогоУроки и Репетиторство12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно помочь мне с составлением меню для здорового фаст фуда. Т.е еда должна быть здоровой, но подаваться в удобном виде. Есть наметки. Такая стоимость из-за того что поект в зародышевом состоянии, есть возможность удвоить сумму, ...Уроки и Репетиторство16 заявокЗакрыт5 лет назад
Обладаю среденими знаниями фотошоп,р научиться на экспертном уровне : 1 Цветокоррекции 2 Ретуши лишних элементов 3 Коррекции лица/тела - хочу доделывать лица ( вытягивать/доделывать) 4 Продлить фотографии/менять фон 5 Создавать присеты и шаблоны для работы с графическими элементами Оплата почасовая,хочу взять ...Уроки и Репетиторство9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $150
Ищу специалиста, который поможет доработать онлайн-курс для подготовки к ЕГЭ по математике профильного уровня. Есть примерно 80% контента. Нужно дописать еще 20%, а также проверить существующий контент на достаточное количество теории. В ответе укажите есть ли у ...Уроки и Репетиторство11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $12
Выполнить 5 заданий, 3 вариант, для каждого задания отдельный файл. Исходные данные вводятся с клавиатуры. [b]Оплачиваю на карту Cбербанк, Альфа-Банк, и возможен и другой вариант[/b]Уроки и Репетиторство1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Нужен преподаватель по английскому по скайпу.. или через другие средства связи. У меня уровень элементари готов платить 500 р. за 60 минут.Уроки и Репетиторство13 заявокЗакрыт5 лет назад
Хочу на практике научиться настраивать и управлять своим Magento магазином. Ищу человека готового ответить на возникающие по ходу конкретные вопросы и направить в нужном направлении. Читаю/понимаю английский, есть опыт управления и-магазинами как продавец и контент-менеджер. ...Уроки и Репетиторствонет заявокЗакрыт5 лет назад