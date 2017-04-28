Провести несколько уроков английского языка

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Уроки и Репетиторство
Закрыт8 заявок349 просмотров

Необходимо провести несколько уроков английского языка. Проект расчитан на месяц. Указана максимальная оплата за проект. Если сработаемся возможна постоянная основа. Если вы готовы и хотите работать пишите.  Ленивым просьба не беспокоить. 

8 лет назад
annserbo
Анна 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров