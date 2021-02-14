Заказ на создание курсов от ООО «Кодебай»

Создать уроки английского языка по уровням в виде презентаций. Нужно знать английский на уровне С1. Использовать English File как основной источник информации. Нужно для начала сделать пробную презентацию, если мне понравится работа, я закажу работу для всех уровней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предложения принимаются до 14.02.2021 г.Приглашаем к сотрудничеству как отдельных специалистов, так и целые команды.- Будьте готовы подтвердить свою экспертность. Опыт работы в сфере ИТ/ИБ от 5 лет.- Если решите возглавить создание курса, но у вас нет команды, поможем найти помощников для этого.- Если команда не нужна, то это тоже не проблема.За каждый курс создатель или команда получают 300 000 - 1 000 000 руб, в зависимости от объема и сложности выполненных работ. Оплата по факту 100% готовности курса. После создания курса, при желании, можно оказывать услуги инструктора своего курса.Каждый курс должен состоять из теории и практики. Теория в тексте + видео в записи. Озвучку роликов мы берем на себя, если с голосом "не очень" :).В выборе тематики курса мы не ограничиваем. Уже созданные курсы можно посмотреть по данной ссылке: https://school.codeby.net/lms.html
https://freelance.codeby.net/orders/zakaz-na-sozdanije-kursov-ot-ooo-kodebaj-214.html
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