Визитки и флаер

Верстка полиграфииЗакрыт41 заявка376 просмотров
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Доброго времени суток

Необходимо создание визиток и флаеров для сайта

http://www.svadba.mk.ua

Визитки могут быть как в стиле сайта, так и в "свободном" стиле. Визитки предназначаются для рекламодателей.

Флаеры - для посетителей. Флаеры должны вызывать желание зайти на сайт и посмотреть, чего там имеется :)

И визитки, и флаер должны быть красивые, романтичные, стильные.

Флаер может быть немного "наивный" - я имею ввиду настроение, которое он должен вызывать.

Прошу Ваши предложения, желательно с цеами и сроками

16 лет назад
ashv
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
ImagineArtStudio
Гость 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$5
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