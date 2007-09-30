Доброго времени суток

Необходимо создание визиток и флаеров для сайта

http://www.svadba.mk.ua

Визитки могут быть как в стиле сайта, так и в "свободном" стиле. Визитки предназначаются для рекламодателей.

Флаеры - для посетителей. Флаеры должны вызывать желание зайти на сайт и посмотреть, чего там имеется :)

И визитки, и флаер должны быть красивые, романтичные, стильные.

Флаер может быть немного "наивный" - я имею ввиду настроение, которое он должен вызывать.

Прошу Ваши предложения, желательно с цеами и сроками