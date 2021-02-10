Интро-заставка для видео

Сделать интро для вставки в видео покерной тематики. Длительность 5-10 секунд. (Максимум 15 секунд, если необходимо будет немного больше времени для более полной реализации всех требований)

Летают покерные карты, дымка на переднем и заднем плане и ещё какие-нибудь динамичные эффекты, появляется морда тигра в профиль разевает пасть и рычит (рык по типу как у MGM), в этот момент заставка рассыпается на части либо "сгорает" с экрана.

Важно чтобы изображение было именно тигра!