Видео ролик с макета в Индизайне

Есть макет видео анимационного ролика в индизайне, нужно сделать его в видеоформате. Изначально он был на русском, затем текст в индизайне перевели на украинский и теперь нужно снова сделать из этого видео.

Вот ссылка на русскоязычный видео вариант https://interdekor.com.ua/ua/. нужно так же но на украинском и убрать пару страниц...