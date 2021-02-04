Видео-уроки

Добрый день! Один видео урок длится около 25 минут/ я готовлю презентацию и снимаю свои объяснения. пояснения на камеру. Каждый урок начинается со вступительной части, то есть видео где я приветствую свою аудиторию. После этого начинается презентация и уже голос за кадром. в конце урока подводим итог и снова в камере я. Как-то так. Уроки проходят на венгерском и русском я зыке. Для начала нужно монтировать 3-4 урока в неделю, потом больше. Первый курс 30 уроков. Какие ваши предложения?

С уважением

Ирина