Видео-уроки

ВидеомонтажЗакрыт39 заявок576 просмотров
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Добрый день! Один видео урок длится около 25 минут/ я готовлю презентацию и снимаю свои объяснения. пояснения на камеру. Каждый урок начинается со вступительной части, то есть видео где я приветствую свою аудиторию. После этого начинается презентация и уже голос за кадром. в конце урока подводим итог и снова в камере я. Как-то так. Уроки проходят на венгерском и русском я зыке. Для начала нужно монтировать 3-4 урока в неделю, потом больше. Первый курс 30 уроков.  Какие ваши предложения?

С уважением

Ирина

3 года назад
guest_16126994985498
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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