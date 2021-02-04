Рекламный ролик для CRM системы

ВидеомонтажЗакрыт23 заявки422 просмотра
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Необходимо сделать рекламный ролик для запуска рекламы в YouTube и соц.сетях. Продолжительность - до 1 мин.

Главное требование - ролик должен быть интересным, не должно возникать ощущения что это скучно.

Цель ролика - донести целевой аудитории, что есть вот такой-то продукт (CRM система).

Указывайте примеры своих работ и пишите стоимость, выберем самого креативного :)

P.S. Это может быть как видеосъемка, так и анимационный ролик.

3 года назад
Skorpion555
Кирилл 
36 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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