Рекламный ролик для CRM системы

Необходимо сделать рекламный ролик для запуска рекламы в YouTube и соц.сетях. Продолжительность - до 1 мин.

Главное требование - ролик должен быть интересным, не должно возникать ощущения что это скучно.

Цель ролика - донести целевой аудитории, что есть вот такой-то продукт (CRM система).

Указывайте примеры своих работ и пишите стоимость, выберем самого креативного :)

P.S. Это может быть как видеосъемка, так и анимационный ролик.