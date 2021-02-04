Создание рекламной вставки + простой монтаж нескольких роликов

Необходимо сделать рекламную вставку длительностью около 20 секунд. Оформить её "перебивками". (Вам будет предоставлен качественный материал для работы)

Впоследствие необходимо будет сделать несколько коротких (10-15 минут чистого времени) роликов, с простой нарезкой и склейкой нужных моментов + простые интро и аутро заставка.

Тематика видео: покер (кэш NLHE). Поэтому плюсом будет если вы имеете базовое представление о покере и кэш-покере

Предлагайте вашу цену за этот проект и указывайте, насколько знакомы/незнакомы с тематикой.

Также рассматриваются предложения отдельно на motion design (создать вставки/перебивки для дальнейшего использования в готовых видео) и отдельно на монтаж.

Если хорошо сработаемся - вполне возможно дальнейшее сотрудничество.