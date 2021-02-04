Создание рекламной вставки + простой монтаж нескольких роликов

ВидеомонтажЗакрыт22 заявки381 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать рекламную вставку длительностью около 20 секунд. Оформить её "перебивками". (Вам будет предоставлен качественный материал для работы)

Впоследствие необходимо будет сделать несколько коротких (10-15 минут чистого времени) роликов, с простой нарезкой и склейкой нужных моментов + простые интро и аутро заставка.

Тематика видео: покер (кэш NLHE). Поэтому плюсом будет если вы имеете базовое представление о покере и кэш-покере

Предлагайте вашу цену за этот проект и указывайте, насколько знакомы/незнакомы с тематикой.

Также рассматриваются предложения отдельно на motion design (создать вставки/перебивки для дальнейшего использования в готовых видео) и отдельно на монтаж.

Если хорошо сработаемся - вполне возможно дальнейшее сотрудничество.

3 года назад
illustris
Анатолий 
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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