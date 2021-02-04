Всем добрый день/вечер! Надо снять видео на свою камеру в хорошем качестве на белом фоне. Текст Вам отправляем вместе с ТЗ. Требования: -Мужчины 25+ -Приятная внешность -Четкая и грамотная речь Всего необходимо снять 2-3 ролика по 2 минуты. Оплата за результат/ чистую ...
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Необходимо сделать 30-сек видео на тему 1 год веб-студии. ТЗ скину лично.
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