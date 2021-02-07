Видеомонтажера на постоянной основе для работы с YouTube каналом

Необходимо на постоянной основе монтировать 2-3 видео в месяц (больше пока не успеваем делать)

Монтаж достаточно сложный по материалу, так как придется разбирать исходники отсматривать, иногда съемки происходят вперемешку. Стараемся делать ролики динамичными.

Пример нашего типичного видео https://youtu.be/EqUEVnryPAg (средняя длинна ролика на которую ориентируемся 30 - 50 минут)

Как происходит работа:

- Отправляю все исходники (часть в 4к, когда снимаем красивости или может потребоваться обрезка кадра, часть в FHD, сьемка на одну камеру, редко бывают доп съемки на гоу про или телефоны). По телефону садимся и вместе разбираем файлы что откуда, рассказываю примерный сценарий.

- Затем общая сборка видео. Музыку берем на эпидемиксаунде, по музыке тоже поработаем по подбору. Присылаете рендер в плохом качестве. Отсматриваю, комментирую - добавляем кадры поверх, картинки, иногда дозаписываем маленькие вставки, чтобы не потерялась логика видео, иногда возможно придется чуть пересобрать последовательность, либо что то выбросить.

- Доделываем все правки. Делаем цветокоррекцию, выравниваем звук и т.д. Рендерим в финальном качестве

- К некоторым роликам понадобиться делать небольшие трейлеры (пример https://youtu.be/O2g1Ez386is ) для инстаграм и ютуб канала. Так же иногда будет необходимо делать гифки вот такого плана https://www.youtube.com/post/UgzY7hmyDONhhYa_NaV4AaABCQ

Почему ищем монтажера:

- Сейчас снимаем монтируем сами, но чтобы продолжать развиваться, необходимо делать ролики чаще. А монтаж отнимает много времени

- Не хватает времени на украшения ролика и доработку таких моментов как плашки для подписей, анимация текста и т.д. Поэтому будем очень рады если Вы делаете подобные вещи.

Оплата: В зависимости от сложности и длительности видео стоимость монтажа одного ролика от 10 до 16 тыс рублей. Точной тарифной сетки нет, так как не хочу искусственно затягивать ролики. Монтаж трейлера и гиф оплачивается отдельно, договоримся.

Что приветствуется и что жду от Вас:

- Опыт монтажа подобных видео (обязательно присылайте примеры именно роликов где рассказана какая то история и есть логика)

- Умение работать с цветокоррекцией. Часто во время съемок у нас бывает не очень хорошее освещение, лампы разной температуры и т.д. Сейчас мы примитивно правим контраст, экспозицию и т.д.

- Умение передать с помощью монтажа атмосферу и добавить ролику где то позитива, где то негатива (это будем еще обсуждать всегда перед монтажом видео)

- Возможность оперативно сесть за монтаж видео и возможность подстроиться под наш не очень постоянный график. Так как время от времени съемки у нас затягиваются, что то мы не сняли, подснимаем потом и т.д.

Присылайте примеры работ. Смотрите видео которые у нас есть, для понимания задачи. Работа постоянная и интересная. Отклик дадим во вторник 9.02, будем отсматривать все ролики)