Верстка видео материала. Видеомонтаж.

ВидеомонтажЗакрыт63 заявки702 просмотра
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У нас есть отснятые видеоуроки, их нужно обработать, обрезать ненужные моменты, в начале видео сделать текстовые вставки. Есть несколько уже готовых видео для примера. Видеоуроки короткие, в готовом варианте примерно 5 минут. Оплата указана за 10 коротких видео.

3 года назад
promagnit
29 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
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